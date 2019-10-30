مين أحلى.. زوجات النجوم يتنافسن على أجمل إطلالة..صور

زوجات النجوم دائما يخطفن الأنظار خلال ظهورهن فى مختلف المناسبات سواء العامة أو الخاصة، فهن محط أنظار الجميع، لذلك يهتم الكثير منهن بمظهرن و أختيار الأزياء التى تميزهن وتمنحهن مظهرا جذابا وأنيقا .

فقد ظهرت خلال الأسبوع مجموعة كبيرة من زوجات النجوم فى بعض المناسبات المختلفة، وكان أبرزهن زوجة الفنان ماجد المصرى التى تخطف الأنظار دائما بأناقتها و إستايلها الخاص ومواكبتها لأحدث صيحات الموضة.

وتألقت أيضا الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمى، بإطلالة كلاسيك، مرتدية بلوزة لامعه ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.





فيما بدت زوجة الفنان يوسف الشريف الكاتبة إنجى علي بإطلالة عصرية حيث ارتدت فستان أبيض لا يحمل أى نقوشات أو ألوان أخرى، ولكنه أتسم بتصميم أكمام الغير تقليدية، وأكملت إطلالته بأقراط متوسة الحجم و بعض الأكسسوارات البسيطة.





ظهرت زوجة كريم فهمي فى الصورة بإطلالة عصرية، مرتدية سترة قطنية باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة، و نسقت معها حقيبة اتسمت بصيحة "الكروس".





ظهرت مصممة الأزياء بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى ب بلوزة أوف شولدر باللون الروز، ونسقت معها ربطة التربون التى كشفت عن جزء من شعرها.



