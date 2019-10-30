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أخبار البلد

رضا الدنبوقي: الزواج من المجنون والسماح بزواج القاصرات ثغرات في قانون الأحوال الشخصية الجديد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:43 ص
رضا الدنبوقى المحامى
رضا الدنبوقى المحامى
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أمل مجدى
قال المحامى رضا الدنبوقي، رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى طرحه الأزهر به الكثير من الثغرات التى يتمنى تعديلها .

وأضاف رضا الدنبوقي، فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه فى المادة 15 من مشروع القانون تناولت  النزول بين الزواج دون ال ١٨ عام ،وهذا يفتح بابًا خلفيًا لزواج القاصرات ويخالف نص قانون الطفل والاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها 

وأشار رضا الدنبوقي، الى أنه فى المادة 16 يسمح للمجنون بالزواج إذا قدم تقارير طبية تفيد صلاحيته للزواج ، وهذا بالطبع سيجلب مشاكل كثيرة أهمها إنجاب أطفال معرضة للإصابة بالجنون ووجود خطر على حياة الفتاة لأنه غير مسئول عن تصرفاته وغالبًا ستتعرض للعنف .

ونوه رضا الدنبوقي، الى أنه فى المادة 34  كان الاجدي ان ينص فيها علي وجوب النفقة علي الزوج من وقت العقد باعتبار وجوب النفقة على الزواج من وقت انعقاد الزواج ولو حكمًا وليس من وقت الدخول.

وتابع رضا الدنبوقي، أن القانون أعطى أولي الأمر الحق فى الاعتراض على الزواج فى حالة أنه يراه غير كفء ، ويسمح لها بالزواج من مجنون وهذا به تناقض كبير .
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