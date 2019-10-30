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مرأة

مجرب وفعال.. رجيم خارق يخلصك من كابوس الكرش

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:47 ص
كرش
كرش
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لمياء الياسين
مع اقتراب الشتاء تخشى الكثير من السيدات من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات الزائدة خاصة أن البعض يحتاج إلى تناول المزيد من الطعام للحصول على الطاقة إليك رجيم سريع المفعول ومجرب للتخلص من وزنك الزائد فى 7 أيام فقط ويخلصك من حوالى 3 كيلوجرامات من وزنك 

الافطار اليومى ..

بيضة مسلوقة + شريحة جبن قريش + 2 ثمرة من الخيار

بعد ساعتين 

بيضة مسلوقة أو 3 ملاعق فول + ثمرتين من الخيار 

بعد ساعتين وجبة الغداء ..

طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية 

بعد ساعتين ثمرة فاكهة 

بعد ساعتين ..

كوب زبادى +ملعقة من الكمون 

يفضل بين الوجبات تناول ماء مضاف إليه عصير ليمون + مشروبات حارقة مثل قرفة كمون وجنزبيل
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