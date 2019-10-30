حقيقة رحيل وليد أزارو عن النادي الأهلي في انتقالات يناير

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل الدولي المغربي وليد ازارو عن صفوف فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية ان هذا الأمر غير وارد وغير مطروح بالمرة، وذلك بسبب قناعة المدير الفني السويسري رينيه فايلر باللاعب.





واضاف:" فايلر مقتنع جدا بإمكانيات وليد ازارو ، بالإضافة إلي أن ازارو من اللاعبين الرجالة جدًا داخل الفريق، وانه لاعب ملتزم ومحترف لأبعد الحدود.



