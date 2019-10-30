بالكاجوال.. زوجة الحضري تشعل انستجرام برفقته

نشر لاعب الكورة عصام الحضري،على حسابه الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام ،صورة تجمع بينه وبين زوجته.





وظهرت صابرين، زوجة الحضرى، بإطلالة كاجوال بترينج رمادى ،وعليه خطوط حمراء من على الأساور والصدر ،تاركة شعرها الأشقر مندسلا على الكتفين ،واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج ،مما منح إطلالتها جاذبية .





وعلق الحضري ،زوجتي و حبيبتي و شريكة عمري و كفاحي وكل حاجة حلوة في حياتي ، كل سنة وانتي منورة حياتنا ومعانا وكل حاجة حلوة في حياتي وحياة اولادنا ، كل سنة وانتي طيبة والعمر كله ليكي يا ام ياسين في خير و سعادة و حب تملي حياتنا بيه ، عيد ميلاد سعيد 🎂🎉🎈❤❤❤











