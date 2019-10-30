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مرأة

ملكة جمال مصر للكون: خسيت 4 كيلو خلال المسابقة.. وبحب الأكلات دي.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:51 م
صدى البلد
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آية التيجي - رشا عوني - عدسة / احمد بيسو
قالت ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون عام 2019، أن منذ بداية المسابقة وهم يتبعون نظام غذائي صحي يمارسون الرياضة بشكل مستمر، و كجزء رئيسي من شروط المسابقة، وهو ما جعلها تخسر من وزنها.

وتابعت ديانا حامد، أنه مع بداية المسابقة كانت تتناول الأطعمة بشكل طبيعي كباقي الشعب المصري، أما بعد التحاقها بالمسابقة قامت بخسارة 4 كيلو ليصل وزنها إلى 55 كيلو، وذلك بسبب تناولهم باستمرار الأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة؟، واتباع نظام غذائي صحي.

وأكدت ديانا حامد، خلال ندوتها بموقع "ديى البلد" الإخباري، انها احبت الطبخ منذ الدخول للمسابقة، حيث انها قامت بتعلم وصفات لطهي الخضروات بشكل صحي، حيث أكدت، أنها دائما ما تتناول الخضروات والفواكة، الفرخ، والأرز، ولكنها تتناول الأطعمة بكميات بسيطة، وذلك حتى تحافظ على جسدها رشيقا.

وأوضحت ديانا حامد، انها مؤخرا بدأت في ممارسة الرياضة، ولكن ليس رياضة محددة، وانام تذهب لممارسة الرياضة في الجيم لكي تحافظ على جسمها رشيقا، وتحافظ على نفس مستوى التدريب التي حصلت عليه داخل المسابقة، وكنوع من التأهل للمراحل الأخرى من المسابقة العالمية.

وإليكم الفيديو من هنا..
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