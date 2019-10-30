الجرأة حلوة.. نجمات أثرن الجدل بظهورهن بدون مكياج.. صور

خطفت مجموعة كبيرة من نجمات الفن، الأنظار، خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال ظهورهن بشكل طبيعى دون استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمال ملامحهن الطبيعى.
واعتاد الجمهور على رؤية النجمات دائما بمكياج جذاب أو صاخب مما يخفى أو يغير ملامحهن بشكل كبير، ولكن استطاعت بعض النجمات أن تطل على الجمهور بمظهرها الطبيعى دون استخدام مستحضرات التجميل.
ومن أبرز النجمات اللاتى خطفن الأنظار حول جمالهن الطبيعى هن الفنانة التونسية درة ومى عمرو ورحمة حسن ودينا الشربينى وحلا شيحة وياسمين رئيس وميس حمدان وإنجى وجدان وغيرهن .