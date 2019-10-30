الجرأة حلوة.. نجمات أثرن الجدل بظهورهن بدون مكياج.. صور

خطفت مجموعة كبيرة من نجمات الفن، الأنظار، خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال ظهورهن بشكل طبيعى دون استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمال ملامحهن الطبيعى.





واعتاد الجمهور على رؤية النجمات دائما بمكياج جذاب أو صاخب مما يخفى أو يغير ملامحهن بشكل كبير، ولكن استطاعت بعض النجمات أن تطل على الجمهور بمظهرها الطبيعى دون استخدام مستحضرات التجميل.



