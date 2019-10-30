طريقة عمل طاجن بطاطا حلوة

طاجن بطاطا حلوة من الحلويات التى يقبل على تناولها الكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهى واللذيذ، فيمكنك تقديم طاجن بطاطا حلوة على طريقة الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف.



مقادير طاجن بطاطا حلوة

بطاطا

سكر

بيض

ملح

زبدة

لبن

حليب مكثف محلى

فانيليا

عين جمل للتزيين



طريقة تحضير طاجن بطاطا حلوة

* يوضع السكر على النار مع قليل من الماء لعمل الكراميل وبمجرد أن يصبح بني اللون يضاف إليه عين الجمل المجروش

* توضع البطاطا بعد تقطعيها على النار لتتنضج وتصبح قابلة للهرس

* تهرس وتضاف عليها بيضتين مع رشة الفانيليا

* توضع في طاجن للفرن ويضاف عليها الكراميل

* يخلط البيض مع اللبن وتضاف للطاجن وتدخل الفرن عدة دقائق حتى يجف ماؤه تقدم ساخنة



