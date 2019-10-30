للرجال.. أطعمة أقوى من الفياجرا تعزز الخصوبة وتعالج ضعف الانتصاب

الطعام الذي نأكله يؤثر على صحتنا الجنسية وتعد أكثر المشكلات شيوعا هى ضعف الانتصاب ومشاكل العقم عند الرجال لذا يقدم موقع هيلث مجموعة أطعمة تعد فياجرا طبيعية من أرفف مطبخك تحسن خصوبة الرجال وتعالج ضعف الانتصاب .





1) القرنبيط





يحتوى على الكثير من فيتامين ب 6 وحمض الفوليك ويعد غذا جيد للنساء أيضا فهو يتحكم في مستويات الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون. كما أنه يقلل البرولاكتين ، وهو هرمون آخر يقلل الرغبة الجنسية لدى النساء.





أما حمض الفوليك في القرنبيط فهو يساعد على زيادة الهستامين في الجسم. الهستامين هو عنصر أساسي للحفاظ على الدافع الجنسي لدينا.





والشيء الجيد في الهليون هو أنه متاح بسهولة. وتناولها بانتظام يفيد صحتنا الجنسية.





2) الأفوكادو





الأفوكادو معبأة بالدهون غير المشبعة الاحادية وفيتامين B6 وحمض الفوليك. كما أنه يحتوي على فيتامين (ه) فيتامين (ه) هو أحد مضادات الأكسدة التي تبطئ الشيخوخة ويزيد من تدفق الأوكسجين والدم إلى الأعضاء التناسلية





3) الفلفل الحار





الفلفل الحار يزيد مستويات هرمون تستوستيرون و يجعل الدماغ ينتج الإندورفين الذي يساعدنا على الاسترخاء والشعور بالراحة.





4 بيضات





البيض ليس مجرد رموز من رموز الخصوبة قديما لكن فى المقابل هذا الطعام المذهل غني بالفيتامينات B5 و B6. هذه الفيتامينات توازن الهرمونات





يحتوي الصفار على نسبة عالية من البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDLs). هذا ضروري للحفاظ على الهرمونات الجنسية والأغشية الخلوية.





5) التين





يشاع أن يكون فاكهة كليوباترا المفضلة ، ويعتقد أنه يعزز الخصوبة فهو هي معبأ بمضادات الأكسدة والفلافونويد والألياف والبوتاسيوم.





يزيد التين من لخصوبة وتدفق الدم إلى الأعضاء لدى الذكور والإناث بسبب مستوياته العالية من الأحماض الأمينية





6) الثوم





العشب المعجزة حيث تدفق الدم ، وخاصة في الأعضاء التناسلية فهو يعزز أكسيد النيتريك وهذا مفيد جدا للرجال الذين لديهم أداء منخفض وعدم الرغبة





7) المحار





يزيد الحيوانات المنوية فهو من المأكولات البحرية الرائعة الغنية بالزنك الذى يعد عنصر حيوي للحيوانات المنوية.





بصرف النظر عن زيادة إنتاج الحيوانات المنوية ، يمكن للمحار أيضًا أن يساعد في إصلاح الحيوانات المنوية التالفة.





8) البطاطا الحلوة