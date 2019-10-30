Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للرجال.. أطعمة أقوى من الفياجرا تعزز الخصوبة وتعالج ضعف الانتصاب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:12 ص
الرغبة الجنسية
الرغبة الجنسية
Advertisements
لمياء الياسين
الطعام الذي نأكله يؤثر على صحتنا الجنسية وتعد أكثر المشكلات شيوعا هى ضعف الانتصاب ومشاكل العقم عند الرجال لذا يقدم موقع هيلث مجموعة أطعمة تعد فياجرا طبيعية من أرفف مطبخك تحسن خصوبة الرجال وتعالج ضعف الانتصاب .

1) القرنبيط 

يحتوى على الكثير من فيتامين ب 6 وحمض الفوليك ويعد غذا جيد للنساء أيضا فهو يتحكم في مستويات الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون. كما أنه يقلل البرولاكتين ، وهو هرمون آخر يقلل الرغبة الجنسية لدى النساء.

أما حمض الفوليك في القرنبيط فهو يساعد على زيادة الهستامين في الجسم. الهستامين هو عنصر أساسي للحفاظ على الدافع الجنسي لدينا.

والشيء الجيد في الهليون هو أنه متاح بسهولة. وتناولها بانتظام يفيد صحتنا الجنسية.

2) الأفوكادو

الأفوكادو معبأة بالدهون غير المشبعة الاحادية وفيتامين B6 وحمض الفوليك. كما أنه يحتوي على فيتامين (ه) فيتامين (ه) هو أحد مضادات الأكسدة التي تبطئ الشيخوخة ويزيد من تدفق الأوكسجين والدم إلى الأعضاء التناسلية 

3) الفلفل الحار

الفلفل الحار يزيد مستويات هرمون تستوستيرون و يجعل الدماغ ينتج الإندورفين الذي يساعدنا على الاسترخاء والشعور بالراحة.

4 بيضات

البيض ليس مجرد رموز من رموز الخصوبة قديما لكن فى المقابل هذا الطعام المذهل غني بالفيتامينات B5 و B6. هذه الفيتامينات توازن الهرمونات 

يحتوي الصفار على نسبة عالية من البروتينات الدهنية عالية الكثافة (HDLs). هذا ضروري للحفاظ على الهرمونات الجنسية والأغشية الخلوية.

5) التين

يشاع أن يكون فاكهة كليوباترا المفضلة ، ويعتقد أنه يعزز الخصوبة فهو هي معبأ بمضادات الأكسدة والفلافونويد والألياف والبوتاسيوم.

يزيد التين من لخصوبة وتدفق الدم إلى الأعضاء لدى الذكور والإناث بسبب مستوياته العالية من الأحماض الأمينية

6) الثوم

العشب المعجزة  حيث تدفق الدم ، وخاصة في الأعضاء التناسلية فهو يعزز أكسيد النيتريك وهذا مفيد جدا للرجال الذين لديهم أداء منخفض وعدم الرغبة 

7) المحار

يزيد الحيوانات المنوية فهو من المأكولات البحرية الرائعة الغنية بالزنك الذى يعد عنصر حيوي للحيوانات المنوية.

بصرف النظر عن زيادة إنتاج الحيوانات المنوية ، يمكن للمحار أيضًا أن يساعد في إصلاح الحيوانات المنوية التالفة.

8) البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة ليست مجرد بديل صحي للبطاطس المقلية. إنها مصادر كبيرة لفيتامين أ. يساعد هذا الفيتامين على الحفاظ على صحة المهبل والرحم. كما أنه يساعد على إنتاج الهرمونات 
للرجال.. أطعمة أقوى من الفياجرا تعزز الخصوبة وتعالج ضعف الانتصاب
للرجال.. أطعمة أقوى من الفياجرا تعزز الخصوبة وتعالج ضعف الانتصاب
للرجال.. أطعمة أقوى من الفياجرا تعزز الخصوبة وتعالج ضعف الانتصاب
Advertisements

ترشيحاتنا

الداخلية: انقطاع الاتصال بالرقم 180 للحماية المدنية في الإسكندرية

فنانة صغيرة.. الظهور الأول لابنة أحمد حلمى ومنى زكى على التلفزيون.. فيديو

ودع الملل.. نتفلكس تضرب من جديد بـ ميزة مبهرة

على طريقة مرتضى منصور.. سيد عبد الحفيظ لـ صالح جمعة: أنت زي يوسف وأمير

النائب العام يكشف انفصال رأس ضحية التذكرة عن جسده في واقعة قطار 934

أحمد شيحة: جشع المحتكرين للسلع مصدر غلاء الأسعار.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها

للرجال.. أطعمة أقوى من الفياجرا تعزز الخصوبة وتعالج ضعف الانتصاب

الجرأة حلوة.. نجمات أثرن الجدل بظهورهن بدون مكياج.. صور