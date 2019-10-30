9 نوفمبر .. مايا دياب تحيي حفلاً غنائياً في طابا

تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب، لإحياء حفل غنائي كبير يوم 9 نوفمبر المقبل، في إحد الفنادق الكبرى بمدينة طابا، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.





ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عدداً من الأغاني الخاصة بها منها كدة برضو، وسوا، وفينا نغير، وشكلك ما بتعرف، وغيرها من الأغاني، كما يشاركها الحفل الفنان اللبناني معين شريف.



