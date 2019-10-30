9 نوفمبر .. مايا دياب تحيي حفلاً غنائياً في طابا

تستعد الفنانة اللبنانية مايا دياب، لإحياء حفل غنائي كبير يوم 9 نوفمبر المقبل، في إحد الفنادق الكبرى بمدينة طابا، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.
ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل عدداً من الأغاني الخاصة بها منها كدة برضو، وسوا، وفينا نغير، وشكلك ما بتعرف، وغيرها من الأغاني، كما يشاركها الحفل الفنان اللبناني معين شريف.
يذكر أن طرحت مايا دياب، مؤخرًا كليب بعنوان "يابا يابا"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدًا، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.