جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها

تتميز زوجة "عصام الحضرى" بأناقتها وإطلالتها الجميلة التى تخطف الأضواء أينما حلت، وكان آخرها، اليوم، برفقته حيث ارتدت الكاجوال في أثناء احتفالها بعيد ميلادها .





تعدت إطلالات صابرين زوجة عصام الحضري بين الكاجوال والسوارية والأفريقى، مما أثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول أناقتها وجمالها الطبيعي، وبشرتها البرونزية التى تجعل جميع الألوان تظهر عليها بشكل مختلف .





كما تتمتع زوجة عصام الحضري ، بقوام متناسق ورشيق .





و نشر عصام الحضري، نشر اليوم صورًا تجمعه بزوجته، وعلق عليها: " ‏زوجتي و حبيبتي و شريكة عمري و كفاحي وكل حاجة حلوة في حياتي ، كل سنة وانتى منورة حياتنا ومعانا وكل حاجة حلوة في حياتي وحياة أولادنا"



