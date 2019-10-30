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فن

خالد النبوي عن مريضة متلازمة داون: فرحة فيلمنا يوم وليلية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:34 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
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آيه عاطف
نشر الفنان خالد النبوي صورة له مع طفلة من أصحاب مريضة متلازمة داون، تدعى فرحة وذلك عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام".

وعلق خالد النبوي على الصورة :"الجميله دي اسمها فرحه.. وهي فرحة فيلم #يوم_وليله قريبا.. #منصور_الدهبي".

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.
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