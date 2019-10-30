انتقاماً لتدمير كاتدرائية نوتردام.. سر هجوم ثمانيني على مسجد في فرنسا

كشفت تحقيقات السلطات الفرنسية عن تفاصيل حادث إطلاق النار على مسجد في مدينة بايون الفرنسية يوم الاثنين.





وبحسب معلومات إذاعة "فرانس انفو" الحكومية، فإن المهاجم قال خلال التحقيقات إنه كان يريد الانتقام لتدمير كاتدرائية نوتردام التاريخية، قائلا إن الحريق الذي شب في هذا المبنى العريق كان بسبب أفراد من الجالية المسلمة.





وكان رجلا يبلغ 84 عاما أطلق النار أمام مسجد مدينة بايون جنوب غرب فرنسا، ما أدى لإصابة شخصين، حيث كان يحاول إضرام النار في باب المسجد.





واعتقلت الشرطة الثمانيني وهو كلود سينك الذي كان مرشحا لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للانتخابات البلدية.





من جانبه أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بشدة" الاعتداء واصفا إياه بالـ"شنيع".



