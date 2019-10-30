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مرأة

لوك جريء .. لـ أمينة خليل يبرز أناقتها وأنوثتها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
أمينة خليل
أمينة خليل
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة لها عبر قصتها على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " .

ظهرت أمينة خليل بـ لوك جديد من الجينز المقطع، وتوب قط أبيض، وجاكيت ساقط من إحدى كتفيها، وانتعلت فى قدميها، بوت طويل أسود به العديد من الأربطة .

لم تتكلف "أمينة خليل " كثيرًا فى إطلالتها، واكتفت بترك شعرها الطويل مندسل أسفل ظهرها ،مع وضع لمسات بسيطة من المكياج الهادئ، وأكملت إطلالتها بإرتداء بعض الأكسسوارات البسيطة، ظهرت أمينة خليل فى الصورة وبجانبها ماك وهاتفها الخاص وهى تتأمل بمفردها.

أبرزت هذه الإطلالة جمال أمينة خليل الطبيعي والأخاذ وملامحها وقوامها المتناسق ،ودائما ما تختار أمينة خليل مجموعة من الفساتين الرائعة التي تبرز جمالها ورشاقتها في مُختلف المناسبات، فهي تفضل اللون الأسود للتعبير عن الفخامة والرقي.

وتختار أمينة خليل الألوان الفاتحة التي تعبر عن الفرحة والتفاؤل، بالإضافة إلى اختيارها مجموعة من الاستيلات التي تجمع بين البساطة والاناقة والرقي.

وتخطف أمينة خليل الانظار في كل الأماكن التي تظهر بها وتتألق فيها .
أمينة خليل أمينة خليل
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