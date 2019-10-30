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فن

السلطان لـ محمد رمضان تحقق 5 ملايين مشاهدة في 3 أيام

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:28 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
حققت أغنية محمد رمضان الجديدة "السلطان" نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 3 ايام فقط عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :" العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... اصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. احلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي .. المكسب عندي غية مش هحلكوا المرة دي .. كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضي".. مطلوب منافس او محارب او مقاتل .. انا شوفت ناس بتخلي الحق يبقى باطل". 

أغنية "السلطان" كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني.
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