اخبار الفن | أنغام تحيي حفلاً غنائياً غدًا .. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:









تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي، غدًا الخميس في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس وذلك بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية.









نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، مشاركة جمهورها بآخر إطلالتها.









دعَّم الفنان تامر حسني أصحاب المتلازمة داون، حيث نشر بعض صوره مع طفل يسمى "نوح" عبر "إنستجرام".









ساندت المطربة اللبنانية يارا، أبناء بلدها، بغنائها النشيد الوطني، ونشر فيديو لها عبر تويتر، وسط تفاعل كبير من الجمهور.









طرح الفنان رامي عياش منذ ساعات نشيد بعنوان، أنا لبناني، لمساندة الشعب اللبناني في ثورته ضد الفساد، وطلب من جمهوره أن يفعلوا هاشتاج الأغنية على تويتر.











