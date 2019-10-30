Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن | أنغام تحيي حفلاً غنائياً غدًا .. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:45 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:


تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي، غدًا الخميس في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس وذلك بعد تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية.


نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، مشاركة جمهورها بآخر إطلالتها.


دعَّم الفنان تامر حسني أصحاب المتلازمة داون، حيث نشر بعض صوره مع طفل يسمى "نوح" عبر "إنستجرام".


ساندت المطربة اللبنانية يارا، أبناء بلدها، بغنائها النشيد الوطني، ونشر فيديو لها عبر تويتر، وسط تفاعل كبير من الجمهور.


طرح الفنان رامي عياش منذ ساعات نشيد بعنوان، أنا لبناني، لمساندة الشعب اللبناني في ثورته ضد الفساد، وطلب من جمهوره أن يفعلوا هاشتاج الأغنية على تويتر.



نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على إنستجرام، صورة نادرة لها مع الفنان العرب محمد عبده.
Advertisements

ترشيحاتنا

مجرب وفعال.. رجيم خارق يخلصك من كابوس الكرش

لوك جريء .. لـ أمينة خليل يبرز أناقتها وأنوثتها

بسبب الساعات.. تركي آل الشيخ يوجه ضربة قوية لـ مرتضى منصور

هل الشقة المعدة للإيجار عليها زكاة؟

أول رد تركي على اعتراف النواب الأمريكي بمذابح الأرمن

لـ صورة مثالية.. فعّل هذه الخاصية في هاتفك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لـ سويت شيرت ياسمين صبرى في إيطاليا.. صور

تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات

جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها