هل كان شراء نادي بيراميدز عنادًا في الأهلي.. تركي آل الشيخ يجيب

كشف تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حقيقة شراء وتدشين نادي بيراميدز وأن الأمر عنادًا في النادي الأهلي ومجلس إدارته في ذلك الوقت.
وقال تركى آل الشيخ في تصريحات له:" "كنت أسعى للحصول على ناد أوروبي ولكني وجدت أنه سيحتاج لشهور من أجل الفحوصات والتصريحات والتجهيزات الخاصة به، بالإضافة إلا أنني وجدت سوقا كرويًا خصبا يمكن من خلاله إخراج مليون محمد صلاح جديد".
وأضاف تركى آل الشيخ: "محمود الأسيوطي رئيس النادي كان في النمسا وقت تواجدي هناك، وأنهينا الأمور سويًا وتعرفت حينها على محمد العاصي وجهزنا الفريق في 20 يومًا".
وتابع تركى آل الشيخ: "لم يكن شراء الأسيوطي عنادًا في الأهلي، ولكني أدمنت برنامج "Wild Card" الخاص باكتشاف اللاعبين وتدريبهم، وكنت بدأت دراسة تدريب كرة القدم، وتحضير الماجستير في إدارة كرة القدم لمناقشتها في إسبانيا.