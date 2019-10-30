هل كان شراء نادي بيراميدز عنادًا في الأهلي.. تركي آل الشيخ يجيب

كشف تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، حقيقة شراء وتدشين نادي بيراميدز وأن الأمر عنادًا في النادي الأهلي ومجلس إدارته في ذلك الوقت.





وقال تركى آل الشيخ في تصريحات له:" "كنت أسعى للحصول على ناد أوروبي ولكني وجدت أنه سيحتاج لشهور من أجل الفحوصات والتصريحات والتجهيزات الخاصة به، بالإضافة إلا أنني وجدت سوقا كرويًا خصبا يمكن من خلاله إخراج مليون محمد صلاح جديد".





وأضاف تركى آل الشيخ: "محمود الأسيوطي رئيس النادي كان في النمسا وقت تواجدي هناك، وأنهينا الأمور سويًا وتعرفت حينها على محمد العاصي وجهزنا الفريق في 20 يومًا".



