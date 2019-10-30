بعد دور كونان في عملية البغدادي.. ما طبيعة العلاقة بين ترامب والكلاب

عقب القضاء على أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي وموته كـ"الكلب" على حد وصف دونالد ترامب، كشف الرئيس الأمريكي النقاب عن الجندي المجهول في العملية وهو "الكلب" الذي لاحق البغدادي داخل النفق، وأصيب نتيجة تفجير سترة زعيم داعش.





وأثارت مجلة "سلات" أسئلة حول اهتمام دونالد ترامب بالكلاب وحبه لهم بشكل أو بآخر، إذ إن الرئيس الذي أشاد بالعمل الرائع للكلب في تغريدة على تويتر، علاقته بالكلاب ليست جيدة على الإطلاق.





ونشر الرئيس الأمريكي الصورة التي التقطت داخل البيت الأبيض بناء على دعوة ترامب للكلب - المصاب الوحيد في العملية- الذي لم يطلق عليه اسم لكن مجلة "نيوز ويك" ذكرت أنه بلجيكي ويسمى "كونان" لكن ثناء ترامب المبالغ فيه على الكلب لفت انتباه المجلة خاصة أنه يتناقد مع شخصيته.





تشير المجلة إلى استخدام ترامب المتكرر لكلمة "كلب" كإهانة، كما تقول تقارير سابقة في صحف مثل واشنطن بوست إن لفظ "كلب" هي الاهانة التي يستخدمها دائما تجاه مستشاريه والعاملين في البيت الأبيض ودائما ما يهاجم معارضيه بهذا المصطلح ويعطي أوامره قائلا "تخلص منه كالكلب" لكن ذلك قبل دور "كونان" في قتل البغدادي.





وكما تقول إيفانا ترامب - زوجة الرئيس الأمريكي السابقة - إنه منع محاولاتها لجلب كلابها للعيش رفقتها، لكنه رضخ بعد معاناة، وذكرت أن كلبها "تشابي" كان يتفاعل مع الجميع ماعدا دونالد ترامب ودائما ما ينبح عندما يراه، حسبما نقلت عنها المجلة.



