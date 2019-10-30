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مرأة

ما كانش فيه تليفزيون أيامنا.. ملكة جمال مصر 1987 توضح الفرق بين المسابقات زمان وحاليا.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:15 م
صدى البلد
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آية التيجي - رشا عوني - عدسة / احمد بيسو
قالت هدى عبود مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون، وملكة جمال مصر لكون عام 1987، ان هناك فرقا كبيرا ما بين المسابقة التي خضتها قبل سنوات، وفعاليات المسابقة هذه الايام، حيث ان هناك العديد من الوسائل المتاحة لم تكن متاحة لنا في مسابقات ملكة الجمال مسبقا.

وأوضحت هدى عبود مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون، أن مسابقة ملكة جمال مصر للكون عام 1987 لم يكن يتوفر خلالها الظهور في القنوات الفضائية أو السوشيال ميديا، كما في الوقت الحالي، حيث أن السوشيال ميديا، والقنوات الفضائية أصبحت مهتمة بشكل كبير في إبراز هذه المسابقات ومتابعتها وتتناقل أخبارها إلى الناس.

وأضافت هدى عبود مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون، خلال ندوتها مع ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون 2019 في موقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن مقاييس الجمال بالنسبة لمسابقات ملكة الجمال أصبحت مختلفة عن ذي قبل، حيث إن الجمال و المقاييس اختلفت من ملكات الجمال، حيث انها اصبحت افضل من السابق.

وأكدت هدى عبود مدير تنظيم حفل ملكات جمال مصر للكون، ان ملكة الجمال حاليا اصبح يمكنها ان تطلع على الكثير من المعلومات، أو حتى التواصل مع الأشخاص عبر بوست على الفيس، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تكتسب شعبية كبيرة من خلاله، ولكن يجب استغلاله بشكل سليم، وصحيح.

وإليكم الفيديو من هنا..
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