المحكمة الأوروبية تمنح تركيا فرصة جديدة في قضية حظر ويكيبيديا

وافقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية على طلب الحكومة التركية، منحها مهلة جديدة لمدة 6 أسابيع، في دفاعها الخاص بقضية حظر موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"





وبحسب صحيفة "زمان" التركية فإن المحكمة منحت تركيا مهلة حتى يوم الخميس الماضي لتقديم دفاعها في القضية إلا أن الحكومة التركية طلبت من هيئة المحكمة مهلة أخرى لمدة 6 أسابيع لتقديم إثباتات وأدلة لتتمكن من خلالها إثبات ادعائها أن حظر الموقع في تركيا لا يخالف اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.





حظرت السلطات التركية موقع "ويكيبيديا" داخل البلاد في ابريل 2017 مما دفع المؤسسة المسؤولة عن الموسوعة للتقدم بشكوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في أبريل 2019، بسبب انتهاك حرية التعبير من خلال حظر الموقع.





وفي الجلسة الأولى منحت المحكمة أنقرة مهلة حتى 24 أكتوبر الجاري للرد على الادعاءات.





وعقب مرور عامين على الحجب، "أصدرت ويكيبيديا" بياناً بعنوان “نشتاق إلى تركيا” جاء فيه أن الموسوعة الإلكترونية أزالت المحتوي "المحظور".



