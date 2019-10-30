Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المحكمة الأوروبية تمنح تركيا فرصة جديدة في قضية حظر ويكيبيديا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:57 ص
صدى البلد
Advertisements
رحيم يسري
وافقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية على طلب الحكومة التركية، منحها مهلة جديدة لمدة 6 أسابيع، في دفاعها الخاص بقضية حظر موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"

وبحسب صحيفة "زمان" التركية فإن المحكمة منحت تركيا مهلة حتى يوم الخميس الماضي لتقديم دفاعها في القضية إلا أن الحكومة التركية طلبت من هيئة المحكمة مهلة أخرى لمدة 6 أسابيع لتقديم إثباتات وأدلة لتتمكن من خلالها إثبات ادعائها أن حظر الموقع في تركيا لا يخالف اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.

حظرت السلطات التركية موقع "ويكيبيديا" داخل البلاد في ابريل 2017 مما دفع المؤسسة المسؤولة عن الموسوعة للتقدم بشكوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في أبريل 2019، بسبب انتهاك حرية التعبير من خلال حظر الموقع.

وفي الجلسة الأولى منحت المحكمة أنقرة مهلة حتى 24 أكتوبر الجاري للرد على الادعاءات.

وعقب مرور عامين على الحجب، "أصدرت ويكيبيديا" بياناً بعنوان “نشتاق إلى تركيا” جاء فيه أن الموسوعة الإلكترونية أزالت المحتوي "المحظور".

يذكر أنه تم حظر الدخول إلى الموسوعة الإلكترونية ويكيبيديا بسبب بعض المقالات التي نشرت تحت عنوان "التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية في سوريا" و"الإرهاب المدعوم من الدولة" والتي فضحت تدخلات أردوغان في المنطقة ودعمه للإرهاب.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد اعتراف النواب الأمريكي.. لماذا ينكر أردوغان إبادة الأرمن؟

تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات

على طريقة مرتضى منصور.. سيد عبد الحفيظ لـ صالح جمعة: أنت زي يوسف وأمير

الداخلية: انقطاع الاتصال بالرقم 180 للحماية المدنية في الإسكندرية

حكم صلاة المرأة وجزء من ساعدها مكشوف

مجرب وفعال.. رجيم خارق يخلصك من كابوس الكرش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لـ سويت شيرت ياسمين صبرى في إيطاليا.. صور

تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات

جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها