Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلاً.. مرتضى منصور يعلق على تصالح تركي آل الشيخ مع الخطيب وزوجة الحضري وجنا عمرو دياب تشعلان انستجرام

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
محمد شحتة
نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصالح المستشار السعودي تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

نشر لاعب الكورة عصام الحضري،على حسابه الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام ،صورة تجمع بينه وبين زوجته.

نشرت جنا عمرو دياب، صورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

استقل المشاركون في احتفالية تدشين أول أتوبيس كهربائي في مصر، ضمن مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، بينهم مسئولون وفنانون مصريون وعالميون، الأتوبيس والسير به، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذلك ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.

أعلنت وزارة الداخلية، عن انقطاع الاتصال عن الخطوط رقم (180) الخاصة بخدمة تلقى البلاغات بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية.

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى المستشار رئيس نيابة مركز طنطا بضرورة استكمال سير التحقيقات فى قضية واقعة إجبار شابين على القفز من قطار الإسكندرية فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في الحادث "الكمسري" ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان الحادث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حكم الصلاة في المواصلات العامة خشية فوات الصلوات

تعرف على تفاصيل محرك نيسان سنترا 2021 الجديدة.. صور

هل كان شراء نادي بيراميدز عنادًا في الأهلي.. تركي آل الشيخ يجيب

الكمساري تجرد من الإنسانية.. تحرك جديد من البرلمان بسبب ضحية تذكرة قطار الغربية

شقيق الخطيب يكشف سر تمسكه بالقميص رقم 10 في الأهلي.. فيديو

الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر صادم لـ سويت شيرت ياسمين صبرى في إيطاليا.. صور

تسكّن الألم في دقيقة.. علاجات طبيعية أقوى من المسكنات

جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها