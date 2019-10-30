حدث ليلاً.. مرتضى منصور يعلق على تصالح تركي آل الشيخ مع الخطيب وزوجة الحضري وجنا عمرو دياب تشعلان انستجرام

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار .





علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصالح المستشار السعودي تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.





نشر لاعب الكورة عصام الحضري،على حسابه الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام ،صورة تجمع بينه وبين زوجته.





نشرت جنا عمرو دياب، صورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





استقل المشاركون في احتفالية تدشين أول أتوبيس كهربائي في مصر، ضمن مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، بينهم مسئولون وفنانون مصريون وعالميون، الأتوبيس والسير به، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذلك ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.





أعلنت وزارة الداخلية، عن انقطاع الاتصال عن الخطوط رقم (180) الخاصة بخدمة تلقى البلاغات بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية.





أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى المستشار رئيس نيابة مركز طنطا بضرورة استكمال سير التحقيقات فى قضية واقعة إجبار شابين على القفز من قطار الإسكندرية فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في الحادث "الكمسري" ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان الحادث.



