أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 - 10 - 2019.. فيديو

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 30 - 10 - 2019.



وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 30- 10 - 2019، على النحو التالي:



سعر جرام الذهب عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم الاربعاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 673 جنيها للجرام بدون مصنعية.



سعر الذهب في مصر



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاربعاء في السوق وفق آخر تحديث كالتالى:



سعر جرام الذهب عيار 24



سجل سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء عيار 24، 769 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء عيار 21، 673 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء عيار 18، 577 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 14



سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء عيار 14، 449 جنيها



سعر أوقية الذهب عيار 24



بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاربعاء عيار 24، 23.920 جنيه.



سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 5.384 جنيه.



سعر كيلو الذهب عيار 24



بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاربعاء عيار 24، 769.143 جنيه