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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 30 - 10 - 2019 في مصر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
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توك شو
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 30 – 10- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان العروس: 3.5 جنيه
الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
فلفل رومي: 5 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 10 جنيهات
خيار: 4 جنيهات
جزر: 5.5 جنيه
فاصوليا: 14 جنيها
كوسة: 5 جنيهات
بصل: 4.5 جنيه
ليمون: 13 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رومان: 6 جنيهات
جوافة: 7 جنيهات
عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات
عنب بناتي أحمر: 9 جنيهات
مانجو زبدة: 13 جنيها
عنب بناتي أحمر: 6 جنيهات
مانجو بلدي: 10 جنيهات
تفاح مصري 10 جنيهات
تفاح أمريكي: 20 جنيها
كانتلوب: 5 جنيهات
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