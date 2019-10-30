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توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 30 - 10 -2019.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
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توك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأربعاء، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 - 10 -2019 بيع 16.20 جنيه، وشراء 16.10 جنيه.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم، الأربعاء 30- 10 -2019 بيع 18.08 جنيه، وشراء 17.90 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الأربعاء 30-10 -2019 بيع 20.97 جنيه، وشراء 20.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم، الأربعاء 30- 10 -2019 بيع 53.38 جنيه، للشراء 52.79 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي، اليوم، الأربعاء 30- 10 -2019 بيع 4.31 جنيه، وشراء 4.28 جنيه.
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