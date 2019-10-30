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إطلالة لـ أليساندرا أمبروسيو تكشف عن خوفها من الحسد والعين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:18 ص
أطلالة لـ أليساندرا
أطلالة لـ أليساندرا أمبروسيو تكشف عن خوفها من الحسد والعين
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أسماء عبد الحفيظ
أثارت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو الجدل بعد ظهورها مع لاعب كورة ليفربول محمد صلاح، وذلك على غلاف مجلة QA.

واعتادت أليساندرا أمبروسيو التي تبلغ من العمر 38 عامًا، نشر صور بإطلالات مختلفة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتجمع إطلالاتها بين الجرأة والحرية والمرح.

ولكن مما أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا، إطلالة مختلفها نشرتها أليساندار أمبروسيو الآن، حيث ظهرت بفستان أشبه بالروب باللون الزهري، مرسوم عليه عين الحسود، وهو رمز منتشر فى أغلب الدول العربية ليبعد العين عن الشخص، ويتفاءل به الأشخاص من أجل الوقاية من الحسد.

لم تتكلف أليساندرا فى إطلالتها كثيرا، واكتفت برفع شعرها ووضع لمسات بسيطة جدا من المكياج الهادئ، وانتعلت فى قدميها حذاءً أسود بكعب عالٍ.

وتعتبر عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل، حيث يتجاوز دخلها السنوى 6 ملايين دولار، وتشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وسبق أن صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة فى حملة دعائية، وكريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التى ظهرت فيها مع محمد صلاح، وهو ما دفع متابعيها للمقارنة بينهم.


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