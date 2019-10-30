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مرأة

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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أسماء عبد الحفيظ
أثارت صورة الفنانة هيفاء وهبي الأخيرة ردودا واسعة من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام،.

وظهرت هيفاء وهبي من خلال الصورة بأطلالة جريئة ،بفستان مكشوف من الظهر أظهر تاتو هيفاء المعتاد عليه وهو رسمة العين ببدلة سوداء على نقشة الحنة، وتاركة شعرها على أحدى كتفايها ،فستان أسود طويل مشجر من قماش الستان .

ووضعت ميكب هادئ وبسيط على وجهها ارتكز على احمر الشفاة وايلينر العيون السوداء ومسكرة الرموش ،ولم تتكلف هيفاء كثيرا فى أطلالتها واكتفت بأرتداء بعض من الأكسسوارات البسيطة .

وانتلعت فى قدميها حذاء اسود ذات الكعب العالى،مما ميز إطلالتها.
هيفاء وهبي هيفاء وهبي
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