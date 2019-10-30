صحف الخرطوم تُبرز تأكيد البرهان ضرورة إزالة السودان من قائمة الإرهاب

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم (الأربعاء) مطالبة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، واشنطن بضرورة رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وقالت صحيفة "الانتباهة" إن طلب البرهان رفع أسم السودان من قائمة الإرهاب أتى، خلال لقائه أمس القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم براين شوكان، لافتة إلى أنه بحث مع الديبلوماسي الأمريكي أوجه التعاون بين السودان والولايات المتحدة.



ونقلت صحيفة "الصيحة" عن رئيس مجلس السيادة تأكيده أهمية النظر بايجابية للتغيير الحقيقي، الذي أحدثته الثورة السودانية، وما تبعها من إجراءات عملية لمصلحة التغيير في السودان.



واهتمت صحيفة "أخبار اليوم" بإشارة القائم بالأعمال الأمريكي إلى المساعي الجارية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وتوضيحه أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت.

