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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 30- 10 - 2019 بالمحافظات.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
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توك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء 30- 10- 2019؛ حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وستشهد البلاد تساقط أمطار.

واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "القناة الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء الموافق 30-10- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:


بيان درجات الحرارة اليوم

القاهرة 27
مرسى مطروح 25
الإسكندرية 26
دمياط 25
بورسعيد 25
العريش 25
رفح 24
الإسماعيلية 27
السويس 26
وادى النطرون 26
المنصورة 25
طنطا 26
سانت كاترين 24
الغردقة 30
شرم الشيخ 39
الفيوم 28
المنيا 29
أسيوط 29
سوهاج 29
قنا 30
الأقصر 30
الوادى الجديد 30
أسوان 31
حلايب 28
شلاتين 31
أبو رماد 30
رأس حدربة 28

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