درجات الحرارة المتوقعة اليوم 30- 10 - 2019 بالمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار؛ حيث يسودبارد على السواحل الشمالية، وستشهد البلاد تساقط أمطار.واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "القناة الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عنالمتوقعة اليوم، الأربعاء الموافق 30-10- 2019 بالقاهرة والمحافظات.وفيما يلى بيان، على محافظات ومدن مصر:بيان درجات الحرارة اليومالقاهرة 27مرسى مطروح 25الإسكندرية 26دمياط 25بورسعيد 25العريش 25رفح 24الإسماعيلية 27السويس 26وادى النطرون 26المنصورة 25طنطا 26سانت كاترين 24الغردقة 30شرم الشيخ 39الفيوم 28المنيا 29أسيوط 29سوهاج 29قنا 30الأقصر 30الوادى الجديد 30أسوان 31حلايب 28شلاتين 31أبو رماد 30رأس حدربة 28