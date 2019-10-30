بسيارة صديقة للبيئة.. هندسة المنوفية تشارك في مسابقة EVER

تشارك كلية هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية في مسابقة "The Electric Vehicle Rally Temptation" تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور علوي الخولي عميد الكلية وذلك بهدف نشر ثقافة السيارات الكهربائية باعتبارها طاقة نظيفة تساعد علي الحفاظ على البيئة.



و يشارك في المسابقة 15 جامعة علي مستوى جمهورية مصر العربية وتقام فعاليات المسابقة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية شركة "IHUB" وأكاديمية البحث العلمى بالقاهرة و رئاسة مجلس الوزارء.



ويستعد فريق MRT بالكلية للمشاركة في المسابقة من خلال "عربية كهرباء" مصنعة بالكامل من قبل طلاب وطالبات الفريق، حيث صرح أعضاء الفريق بأن السيارة تعمل كليا بالكهرباء ولا تستخدم أى مصدر طاقة آخر وتستوعب فرد واحد.



تشكل فريق العمل من 24 طالبا وطالبة من أقسام كهرباء باور وميكانيكا باور وميكانيكا إنتاج، ويشرف على السيارة الدكتور جابر عسر بقسم ميكانيكا باور بكلية هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية.