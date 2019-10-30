آخر من يعلم.. مسئول بالبنتاجون يتساءل عن معلومات ترامب عن حالة البغدادي وقت قتله

تعجب مسئول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" كان وسط الحضور أثناء البث المباشر لعملية قتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال ترامب في المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه مقتل البغدادي، إن زعيم التنظيم الإرهابي، قتل نفسه عبر تفجير سترته، وذلك أثناء بكائه قبل مقتله، وهو ما أثار تساؤلات بين المشاركين عن مصدر هذه المعلومات التي وصلت إلى ترامب، رغم عدم وجودها في البث المباشر للعملية.



وعقب سؤاله عن مصدر هذه المعلومات، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" بأنه لا يعلم مصدر هذه المعلومات التي حصل عليها الرئيس الأمريكي.



وأضاف: "أعلم أن الرئيس كان يخطط للتحدث مع أعضاء الوحدة التي نفذت العملية، لكنني - لا أعرف ما هو مصدر هذه المعلومات، لكنني افترض أنه كان يتحدث مباشرة إلى أعضاء الوحدة".



وقال الرئيس الأمريكي إن البغدادي قتل داخل أحد الانفاق برفقة اثنين من زوجاته، وهو يبكي، عقب حصاره من قبل القوات الأمريكية.