محاولة إخفاء تأييدها لـ داعش.. تركيا تتخذ إجراءات ضد عناصره

تحاول تركيا إخفاء دعمها وتأييدها للجماعات الإرهابية بطرق كثيرة، وكانت آخر هذه الطرق، إعلان توقيفها وسجنها لعدد من العناصر التابعة لتنظيم داعش، بالرغم من علمها بمكان تواجد زعيمه أبو بكر البغدادي، الذي قتل خلال عملية عسكرية أمريكية، السبت الماضي في شمال سوريا.



وقالت وكالة أنباء الأناضول إن قوات الأمن التركية أوقفت 13696 عنصرًا تابعًا لـ داعش منذ عام 2016، كما أمرت بحبس 4517 من الموقوفين بتهمة الانتماء إليه.



وكشفت القوات أيضًا أنها منذ عام 2016 نفذت 4000 عملية مداهمة في إطار مكافحة داعش، كما منعت السلطات دخول 75480 أجنبيا أراضيها.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشف المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم عن معرفة تركيا مكان اختباء زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، وقيامه بزيارة إلى مدينة هاتاي التركية لعدة مرات.



وقال مسلم في تصريحات نقلتها صحيفة "زمان" التركية المعارضة إن: "البغدادي كان يوجد بالقرب منه نقطة مراقبة تركية. ومعلوماتنا الاستخباراتية تشير إلى زيارة البغدادي إلى هاتاي التركية عدة مرات. لا يمكن أن تتم إلا اذا كانت السلطات التركية على علم بهذا الأمر؟ السلطات التركية تعرف هذا وتستغل تنظيم داعش الإرهابي".



فيما قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، في تصريحات نقلها موقع "روداو" الكردي: "نملك معلومات تؤكد زيارة البغدادي لمدينة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا عدة مرات، وأنهم سيسمحون للمحللين بتحليل هذه المعلومات".