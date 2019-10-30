Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محاولة إخفاء تأييدها لـ داعش.. تركيا تتخذ إجراءات ضد عناصره

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:14 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
شيماء مصطفى
تحاول تركيا إخفاء دعمها وتأييدها للجماعات الإرهابية بطرق كثيرة، وكانت آخر هذه الطرق، إعلان توقيفها وسجنها لعدد من العناصر التابعة لتنظيم داعش، بالرغم من علمها بمكان تواجد زعيمه أبو بكر البغدادي، الذي قتل خلال عملية عسكرية أمريكية، السبت الماضي في شمال سوريا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن قوات الأمن التركية أوقفت 13696 عنصرًا تابعًا لـ داعش منذ عام 2016، كما أمرت بحبس 4517 من الموقوفين بتهمة الانتماء إليه.

وكشفت القوات أيضًا أنها منذ عام 2016 نفذت 4000 عملية مداهمة في إطار مكافحة داعش، كما منعت السلطات دخول 75480 أجنبيا أراضيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف المتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم عن معرفة تركيا مكان اختباء زعيم داعش المقتول أبو بكر البغدادي، وقيامه بزيارة إلى مدينة هاتاي التركية لعدة مرات.

وقال مسلم في تصريحات نقلتها صحيفة "زمان" التركية المعارضة إن: "البغدادي كان يوجد بالقرب منه نقطة مراقبة تركية. ومعلوماتنا الاستخباراتية تشير إلى زيارة البغدادي إلى هاتاي التركية عدة مرات. لا يمكن أن تتم إلا اذا كانت السلطات التركية على علم بهذا الأمر؟ السلطات التركية تعرف هذا وتستغل تنظيم داعش الإرهابي".

فيما قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، في تصريحات نقلها موقع "روداو" الكردي: "نملك معلومات تؤكد زيارة البغدادي لمدينة هاتاي التركية الحدودية مع سوريا عدة مرات، وأنهم سيسمحون للمحللين بتحليل هذه المعلومات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عملية قتل أبو بكر البغدادي تفضح العلاقة المشبوهة بين داعش وتركيا

البغدادي صناعة أردوغان.. السلطان يعلق على مقتل زعيم داعش بعد الإحراج الأمريكي

هنا عاش البغدادي في حماية أردوغان.. الصورة الكاملة لعلاقات تركيا وداعش المشبوهة

نشأت الديهي: مقتل البغدادي جاء بناءً على صفقة بين أردوغان وترامب

الكشف عن تفاصيل الأيام الأخيرة لزعيم داعش قبل مقتله

الكشف عن الشخص الذي أرشد عن مكان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

ترشيحاتنا

شرط وحيد لـ تركي آل الشيخ لإقامة مواجهة بين الأهلي وألميريا

جريئة وملفتة.. 20 اطلالة لـ زوجة عصام الحضري في عيد ميلادها

إطلالة لـ أليساندرا أمبروسيو تكشف عن خوفها من الحسد والعين

حقيقة زيارة رئيس الزمالك لـ محمود الخطيب.. مرتضى منصور يجيب

هل كان شراء نادي بيراميدز عنادًا في الأهلي.. تركي آل الشيخ يجيب

أربعاء ناري.. مواعيد مباريات اليوم 30 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لـ أليساندرا أمبروسيو تكشف عن خوفها من الحسد والعين

مرسى مبارك.. سحر الطبيعة يجذب السائحين لرؤية عروس البحر والسلاحف

جلسة تصوير الأهرامات.. هدى عبود تكشف عن أبرز تحديات حفل ملكة جمال مصر للكون