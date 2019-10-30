اليابان وكوريا الجنوبية تخططان لتشكيل لجان برلمانية لتحسين الجمود بينهما بسبب القضايا الخلافية

قال مسئولون مطلعون إن مجموعتين برلمانيتين من اليابان وكوريا جنوبية تخططان للعمل بشكل مشترك من أجل إنجاح أولمبياد طوكيو للعام 2020 والأولمبياد الخاص، إذ شكل الجانبان لجانًا مكرسة لتحقيق هذه الغاية وتسعى المجموعات الحزبية على تهيئة بيئة لطوكيو وسول لإصلاح العلاقات السياسية التي تعتريها حالة من الجمود بسبب قضايا خلافية منذ زمن الحرب والخلافات التجارية.



ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مشرعين قولهم اليوم، الأربعاء، إن المجموعات الحزبية ستسعى إلى إتمام زيارة مجموعة من النواب الكوريين الجنوبيين إلى اليابان بمناسبة دورة الألعاب الصيفية وتعزيز التبادلات بين مواطني البلدين من خلال السياحة.



ومن المنتظر أن يضع الاتحادان البرلماني الياباني والكوري الجنوبي اللمسات الأخيرة لهذه الفكرة عندما يعقدان اجتماعًا مشتركًا بعد غد، الجمعة في العاصمة طوكيو، ما يشكل تغيرا واضحا عن المشاعر المعادية لليابان في بعض الجهات في كوريا الجنوبية التي تدعو إلى مقاطعة الألعاب الأوليمبية.

