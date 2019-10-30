بجرأة لافتة.. منة فضالي تحاول العودة لتصدر التريند

تصدرت الفنانة منة فضالي مؤشر البحث جوجل أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وذلك بسبب مجموعة من الإطلالات الجريئة لها التي قامت بنشرها عبر حساباتها المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.



ويبدو أن منة فضالي ترغب في العودة إلى قائمة الأكثر بحثا، بعد قيامها أمس بنشر صورة جريئة ولافتة، من جلسة تصوير أنيقة خضعت لها مؤخرا، اكتفت خلالها بارتداء بلوفر فقط، ما أبرز جمال سيقانها، مع إيحاء لافت بوجود الحذاء دون ارتداء.



كانت منة فضالي أثارت الجدل على مواقع التواصل بارتداء مجموعة من الملابس الصيفية والمايوهات على الشواطىء التي تصدرت بها تريند جوجل أكثر من مرة.



يذكر أن منة فضالي تشارك في بطولة فيلم "ماكو" الذي يعتمد على الإثارة والسسبنس والمنتظر عرضه قريبا.