Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

Facebook تطلق أداة جديدة للعناية بصحة مستخدميها.. تعرف عليها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:22 ص
فيسبوك
فيسبوك
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، عن إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على تذكيرات بمواعيد الفحوص الطبية، وتهدف الشركة بالاداة الجديدة للصحة الوقائية الحصول علي معلومات عن فحوصات السرطان وفحوصات القلب ولقاحات الإنفلونزا، وجميع الإجراءات التي قد تساعد الناس علي اللحاق بالظروف المميتة قبل ان تصبح مميته.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تسمي هذه الاداة الصحة الوقائية "Preventive Health"، وبدأت فيسبوك طرح أداتها الجديدة التي تعمل على تذكير مستخدميها في الولايات المتحدة، استنادًا إلى معرفة العوامل الديموغرافية من الملف الشخصي على فيسبوك مثل: العمر، والجنس، للحصول على فحص أو اختبار صحي.

وقالت شركة عملاق التواصل الاجتماعي في منشور على مدونتها: "نطور منتجات وشراكات يمكنها مساعدة الناس على الوصول إلى الموارد التي تدعم صحتهم، واليوم نشاركم تحديثًا لبعض هذه الأعمال، بما في ذلك أداة جديدة للصحة الوقائية في الولايات المتحدة".

وقال "فريدي أبنوسي"، رئيس الفيسبوك للبحوث الرعاية الصحية: "تأتي هذه الأداة من فيسبوك، استنادا إلى توصيات جمعية السرطان الامريكية، لأن الأبحاث التي أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومجموعات بحثية أخرى، أظهرت أن ملايين الأشخاص لا يتخذون خطوات وقائية قائمة على الأدلة من أجل العناية بصحتهم".

وأوضح "أبنوسي" أن الاداة الجديدة قابلة للبحث عن طريق تطبيق فيسبوك الخاص بالأجهزة المحمولة، وسوف يعطيك التطبيق معلومات حول الاختبارات المتاحة مثل: تصوير الثدي بالأشعة السينية، أو اختبارات الكوليسترول، وسوف تدفع فيسبوك أيضًا مستخدميها على نحو استباقي للحصول على حقن الإنفلونزا في الأوقات المخصصة لها، بالإضافة إلى أماكن العثور عليها مثل الصيدليات المتوفرة فيها هذه الحقن.

وتعقد فيسبوك شراكة مع العديد من الشركاء في عالم الصحة العامة على هذه المبادرة، بما في ذلك الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية، وقالت فيسبوك: إنها ستعمل بمرور الوقت على إضافة المزيد من المنظمات الصحية، وإتاحة الأداة في المزيد من البلدان.

يذكر أن هذه ليس أول مشروع لفيسبوك في الادوات المتعلقة بالصحة، حيث طورت الشركة أدوات لتشجيع الناس على التبرع بالدم عندما يكون هناك نقص، ظهرت الاداة لأول مرة في عام 2017 في دولة الهند ثم بعد ذلك الولايات المتحدة.
Facebook تطلق أداة جديدة للعناية بصحة مستخدميها.. تعرف عليها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على كيفية حماية بياناتك باستخدام ميزة الخصوصية الجديدة على فيسبوك

هيساعد الحكومة.. ميزة جديدة من فيسبوك في حالات الطوارئ

بعد فضيحة ماسنجر كيدز.. فيسبوك تعترف بثغرة انتهاك خصوصية الأطفال

أحدث فضائح فيسبوك.. تسريب أرقام هواتف مئات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية

فيسبوك تطلق تبويب الأخبار الجديد في هذه الدولة

صحة حديد.. فيسبوك يطلق خاصية شديدة الخطورة

ترشيحاتنا

المشاغب ربنا يبعدنا عنه.. بيومي فؤاد بصحبة رامز جلال

أسعار فيات أرجنتا المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

أربعاء ناري.. مواعيد مباريات اليوم 30 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

موعد غرامي يتحول لـ جنازة حارة

في عيد ميلادها.. كيف تخلصت ديانا كرزون من الوزن الزائد إلى الأبد

بجرأة لافتة.. منة فضالي تحاول العودة لتصدر التريند

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لـ أليساندرا أمبروسيو تكشف عن خوفها من الحسد والعين

مرسى مبارك.. سحر الطبيعة يجذب السائحين لرؤية عروس البحر والسلاحف

جلسة تصوير الأهرامات.. هدى عبود تكشف عن أبرز تحديات حفل ملكة جمال مصر للكون