Facebook تطلق أداة جديدة للعناية بصحة مستخدميها.. تعرف عليها

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، عن إطلاق أداة جديدة تتيح للمستخدمين الحصول على تذكيرات بمواعيد الفحوص الطبية، وتهدف الشركة بالاداة الجديدة للصحة الوقائية الحصول علي معلومات عن فحوصات السرطان وفحوصات القلب ولقاحات الإنفلونزا، وجميع الإجراءات التي قد تساعد الناس علي اللحاق بالظروف المميتة قبل ان تصبح مميته.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، تسمي هذه الاداة الصحة الوقائية "Preventive Health"، وبدأت فيسبوك طرح أداتها الجديدة التي تعمل على تذكير مستخدميها في الولايات المتحدة، استنادًا إلى معرفة العوامل الديموغرافية من الملف الشخصي على فيسبوك مثل: العمر، والجنس، للحصول على فحص أو اختبار صحي.



وقالت شركة عملاق التواصل الاجتماعي في منشور على مدونتها: "نطور منتجات وشراكات يمكنها مساعدة الناس على الوصول إلى الموارد التي تدعم صحتهم، واليوم نشاركم تحديثًا لبعض هذه الأعمال، بما في ذلك أداة جديدة للصحة الوقائية في الولايات المتحدة".



وقال "فريدي أبنوسي"، رئيس الفيسبوك للبحوث الرعاية الصحية: "تأتي هذه الأداة من فيسبوك، استنادا إلى توصيات جمعية السرطان الامريكية، لأن الأبحاث التي أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومجموعات بحثية أخرى، أظهرت أن ملايين الأشخاص لا يتخذون خطوات وقائية قائمة على الأدلة من أجل العناية بصحتهم".



وأوضح "أبنوسي" أن الاداة الجديدة قابلة للبحث عن طريق تطبيق فيسبوك الخاص بالأجهزة المحمولة، وسوف يعطيك التطبيق معلومات حول الاختبارات المتاحة مثل: تصوير الثدي بالأشعة السينية، أو اختبارات الكوليسترول، وسوف تدفع فيسبوك أيضًا مستخدميها على نحو استباقي للحصول على حقن الإنفلونزا في الأوقات المخصصة لها، بالإضافة إلى أماكن العثور عليها مثل الصيدليات المتوفرة فيها هذه الحقن.



وتعقد فيسبوك شراكة مع العديد من الشركاء في عالم الصحة العامة على هذه المبادرة، بما في ذلك الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية، وقالت فيسبوك: إنها ستعمل بمرور الوقت على إضافة المزيد من المنظمات الصحية، وإتاحة الأداة في المزيد من البلدان.



يذكر أن هذه ليس أول مشروع لفيسبوك في الادوات المتعلقة بالصحة، حيث طورت الشركة أدوات لتشجيع الناس على التبرع بالدم عندما يكون هناك نقص، ظهرت الاداة لأول مرة في عام 2017 في دولة الهند ثم بعد ذلك الولايات المتحدة.