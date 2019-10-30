استجابة للدمايطة .. تجديد استاد دمياط الرياضي بقرار وزارى

تعالت المطالب على مدار السنوات القليلة الماضية من اهالى محافظة دمياط بتجديد استاد دمياط الرياضي ، وادخاله ضمن خطة التطوير لما يمثله الاستاد من اهمية كبيرة للكثير للممارسة كافة الانشطة الرياضية .



ومن المقرر ان يشمل التطوير كافة الانشاءات بالاستاد ، وذلك ضمن المرحلة الأولى بالخطة التى تقوم بتنفيذها وزارة الشباب والرياضة وفقا للبروتوكول المبرم مع جهاز المخابرات العامة لتطوير عدد من الاستادات بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال إسناد تلك الأعمال الى إحدى الشركات التابعة للجهاز.



واستلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محضر تسليم وتسلم ستاد دمياط الرياضى والذى وقعه كلا من محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة وأعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة بالقرار رقم ١٠٠٧ لسنة ٢٠١٩ تمهيدا للبدء في أعمال تطويره ورفع كفاءته.



وعلى جانب آخر، أكدت المحافظ أنه تم عقد العديد من المناقشات مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لتحديد الاحتياجات الخاصة بتطوير الاستاد وتأهيله لاستضافة البطولات الرياضية و ممارسة الأنشطة المختلفة به مشيدة بجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تنفيذ أعمال تطوير الاستاد فى أسرع وقت ممكن باعتباره أحد أهم المطالب الرئيسية للمحافظة فى هذا القطاع.



وأشارت محافظ دمياط إلى حرص الدولة بأجهزتها المختلفة للنهوض بكافة المحاور المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة والتى يأتى من أبرزها تطوير النشاط الرياضى وتوفير مناخ جيد للشباب والنشئ لممارسة الأنشطة المختلفة.



كما أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية البدء بتطوير ملعب كرة القدم وإحلال وتجديد المدرجات القائمة بالفعل فضلا عن إنشاء مدرجات جديدة وكذلك إستغلال المساحات الموجودة لإنشاء صالة ألعاب متعددة وجراج و تخصيص جزء لاستقبال العائلات وتأهيل الملعب الخاص بذوى القدرات الخاصة بالإضافة أيضًا الى تطوير حمام السباحة.



وفى هذا السياق وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها الى مديرية الشباب والرياضة الى ضرورة توفير أماكن بديلة بالمراكز الأخرى لمواصلة تدريبات الناشئين بالسباحة بدون زيادة بأسعار الاشتراكات .