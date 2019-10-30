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رياضة

الدوري السعودي.. نجم الاتحاد يغيب عن مواجهة الأهلي في ديربي جدة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
تأكد عدم جاهزية مروان داكوستا، لاعب الاتحاد، للمشاركة مع فريقه أمام الأهلي في ديربي جدة، غدًا الخميس، ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي).

ويستقبل الأهلي جاره الاتحاد، غدًا الخميس، في تمام السادسة إلا عشرة دقائق بتوقيت القاهرة، على ملعب "الجوهرة المشعة، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن دا كوستا يخضع للعلاج بعد إصابته في مفصل القدم نتيجة اصطدامه بحارس أبها في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الجهاز الطبي على تضاؤل فرص داكوستا في المشاركة غدًا، لكنهم يكثفون جهودهم لعلاج اصابة مفصل القدم التي لحقت به.
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