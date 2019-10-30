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توك شو

فاتحة بيوت كتير..تعرف على حرفة صناعة السجاد اليدوى..فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
صناعة السجاد اليدوى
صناعة السجاد اليدوى
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آيات أحمد
قالت يسرية السيد، صانعة السجاد البقرى: إنها بدأت العمل فى مهنة صناعة السجاد بجلد البقر كهواية، لافتة إلى أنها فى البداية كانت تشترى جلود مدبوغة وتشكلها على حسب الأذواق المختلفة وتطرحها للبيع فى المحلات، بينما الآن أصبحت تشترى جلود العجول والأبقار قبل الدباغة فور ذبحها وتدبغها وتقطعها على حسب الشكل والمساحة التى تريد تنفيذها.

وأضافت يسرية السيد، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن شكل السجاد اليدوى المبهر هو ما جذبها لتتعلم الحرفة، وتنفيذها، مشيرة إلى أن هناك تصميمات مختلفة للسجاد اليدوي ويتم تطويرها كل عام.

وأوضحت أن هناك سيدات كثيرة تعمل فى السجاد اليديوى من داخل منازلهم لزيادة دخلهم، مضيفة " فى بيوت كتيرة مفتوحة من ورا السجاد اليدوى دة".

وأشارت إلى أن السجاد اليدوى يعتمد على الصناعة اليديوى والعامل البشرى بشكل أساسي، مؤكدة أن السيدات أمهر من الرجال فى جدل السجاد، بينما الرجال مهنتهم الدباغة والتقطيع نظرًا لاحتياجاتهم للقوى العضلية.
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