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رياضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول وارسنال بكأس رابطة المحترفين الانجليزية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
ليفربول
ليفربول
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نور عادل
يحل فريق ارسنال الانجليزي ضيفًا على منافسه فريق ليفربول الانجليزي اليوم الاربعاء بالمباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً باستاد انفيلد في اطار دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الانجليزية، ويقدم موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة ارسنال وليفربول.

غياب محتمل لـ محمد صلاح في موقعة ارسنال وليفربول

ومن المحتمل ان يغيب المحترف الدولي المصري محمد صلاح عن ليفربول في مباراة اليوم، وذلك بعد تلميحات المدير الفني للريدز بانه سيكون هناك دور لدكة البدلاء في مباراة ارسنال اليوم.


اصابة محمد صلاح 

وكان محمد صلاح قد تجددت اصابته في مباراة الفريق الأخيرة امام منافسه توتنهام الإنجليزي والتي فاز بها ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد ارسنال 

وهذه هي المواجهة رقم 15 بين الفريقين في كأس الرابطة، وهي أكثر المباريات تكرارًا في تاريخ المسابقة.

وحسم آرسنال آخر مواجهتين بين الفريقين في كأس الرابطة، بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات في موسم 2009- 2010، وبنتيجة 6-3 على ملعب أنفيلد في موسم 2006-2007.

بث مباشر ليفربول ضد ارسنال في كأس الرابطة الانجليزية 

يذكر أن ليفربول يحمل الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب المسابقة بواقع 8 مرات آخرها في موسم 2011-2012.

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