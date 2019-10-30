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أخبار العالم

خلال اتصال هاتفي.. ماذا قال العاهل الأردني لـ ترامب عن مقتل البغدادي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
الرئيس الأمريكي وملك
الرئيس الأمريكي وملك الأردن
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شيماء مصطفى
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يعد خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي شدد العاهل الأردني فيه على أن "الإرهاب عدو مشترك يستهدف الأبرياء دون تمييز، وأنه عدو يستهدف أيضا استقرارنا وقيمنا الإنسانية".

وبحسب بيان صدر عن الديوان الملكي الأردني، نقلته شبكة "سكاي نيوز"، أكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيواصل بذل كل جهد ممكن في محاربة الإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا، وسيبقى عضوا رئيسيا وفاعلا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش".

وأعرب عن تقديره لاستذكار ترامب، الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قتل على يد التنظيم، في كلمته التي أعلن فيها عن مقتل زعيم "داعش".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن، الأحد الماضي، عن مقتل البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية في شمال غربي سوريا.
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