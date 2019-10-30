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رياضة

بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
تشيلسي
تشيلسي
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نور عادل
يستضيف فريق تشيلسي، نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الأربعاء، في قمة نارية، تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ويقدم موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية، عبر الروابط التالية.

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، في تمام العاشرة وخمس دقائق، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي، وتُنقل عبر beIN SPORTS HD 1.

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بدوافع مختلفة، حيث يتطلع تشيلسي للثأر من هزيمته برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في المقابل يأمل مان يونايتد من تكرار سيناريو الفوز المباراة الأولى بالبريميرليج.

لامبارد يتحدث عن الشباب قبل مواجهة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

ومن جانبه قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إنه كان من المهم بالنسبة له إظهار الثقة في اللاعبين الشبان عقب الهزيمة 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
واضاف لامبارد في مؤتمر صحفي قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: ”أنا أمزح قليلًا لكن هنا الكثير من الضجيج سواء فزت أو خسرت أو تعادلت بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعبًا“.

وكان تشيلسي تأهل إلى الدور الـ16 من البطولة، بعدما تغلب على جرمسبي بنتيجة 7-1، بينما صعد مانشستر يونايتد بعد فوزه على روشديل 5-3 بركلات الترجيح.

شاهد بث مباشرة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية، عبر الروابط التالية.


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