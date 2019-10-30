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الإفتاء: نرصد الفتاوى التكفيرية ونحللها لتفنيدها والرد عليها..فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
حسن محمد مدير مرصد
حسن محمد مدير مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء المصرية
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توك شو
قال حسن محمد مدير مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء المصرية: إن مرصد الفتاوى هو أول مرصد مصرى وعربى فى الشرق الأوسط؛  حيث نشأ خصيصًا لهذه المهمة لرصد الفتاوى التكفيرية وتحليلها وتفنيدها والرد عليها.

وأوضح مدير مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء المصرية فى حواره خلال برنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية "DMC " ان دار الافتاء المصرية أنشأت المرصد في عام 2014 منذ اندلاع موجة من العنف فى مصر والمنطقة العربية والعنف بعد ما يسمى "بالربيع العربي"، مضيفًا أن المرصد يواجه كل ما هو تحريف وتضليل فيما يتعلق بالفتوى الاسلاميه او الرأى الإسلامي والرد عليها سواء داخل أو خارج مصر .

وأشار مدير مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الرصد يتم بشكل كبير لكل الفتاوى والآراء والتصريحات والتويتات على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الإنترنت أو التطبيقات على الهواتف، ويتم انتقاء هذه المواد المرصودة لدراستها بين مجموعة من المحللين منهم من يجمع بين العلوم الشرعية والاجتماعية والنفسية.

وأوضح  أن عملية الرد عن طريق فيلم قصير أو موشن جرافيك أو تقرير مطول إذا كان الأمر يستدعى الشرح المطول أو الرسائل المصورة أو بث مباشر بشكل يومى لعلماء الدار والتنوع في وسائل الرد لأن الجمهور متنوع، مشيرا إلى أن الرد يكون على نفس وسيلة الفتوة للوصول إلى الهدف المطلوب سواء كانت جامعة داعش أو أحد الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن دار الإفتاء هى المؤسسه الاولى الإسلامية الرسمية فى العالم الإسلامى في عدد المتابعين على الفيسبوك والسوشيال ميديا بأكثر من 8 ملايين متابع لصفحة الفيس بوك بالاضافة الى الصفحات المتخصصة الأخرى .
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