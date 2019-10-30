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فن

بعد فيديو اعتداء شقيقة زينة عليه.. أول ظهور لـ أحمد عز

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
احمد عز - زينة
احمد عز - زينة
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قسم الفن
في أول ظهور له بعد تداول فيديو اعتداء نسرين شقيقة زينة عليه، شارك الفنان أحمد عز في الاحتفال الذي أقامته وزارة الثقافة وقطاع الإنتاج الثقافي لتكريم 15 من ابطال النصر الذين شاركوا فى تحقيق الإنجاز العظيم و7 من نجوم الفن والإبداع الذين قدموا أعمالا وطنية متميزة، ومنهم أحمد عز وعدد من صناع فيلم الممر، هم محمد جمعة ومحمود حافظ وأحمد فلوكس ومحمد فراج إضافة إلى الفنان القدير يوسف شعبان وغيرهم.

كانت تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اعتداء شقيقة الفنانة زينة علي الفنان أحمد عز خلال تواجدهم في أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.

وأوضح الفيديو حقيقة اعتداء أحمد عز على شقيقة زينة، نسرين رضا إسماعيل الدجوي، حيث ظهر أحمد عز يجلس بالمطعم الخاص بالفندق على طاولة بصحبة أحد الصحفيين ويتبادلان حوارا جانبيا تخلله تلبية أحمد عز لرغبات بعض المعجبين للتصوير معه بطريقة السيلفي.

أدى السيلفي إلى لفت انتباه نسرين شقيقة زينة التي توجهت بصحبة زينة وقامت بالتعدي على أحمد عز ودفعه من وجهه قائلة: "أنا حلفت إني أضربك وأشتمك لو شوفتك"، ليقوم عز بسؤالها متعجبا من سبب اعتداء سيدة لا يعرفها عليه، وعندما كشفت عن شخصيتها نهض عز وتركها واتجه إلى أمن الفندق لتحرير محضر سب وقذف ضدها.

وحررت شقيقة زينة بعد الواقعة محضرا ضد أحمد عز بالاعتداء عليها وهو ما يتنافى مع الفيديو الخاص بالمشاجرة.
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