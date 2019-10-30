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حوادث

ضبط عاطل بحوزته حشيش بقليوب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:57 ص
ضبط زبادى وبحوزته
ضبط زبادى وبحوزته مواد مخدرة
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط شخص وبحوزته ربع كليو من مخدر الحشيش قبل ترويجهم على عملائهم احيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا بضبط محمد ا ح وشهرته " زبادى " 18 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد - دائرة القسم

وضبط بحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 220 جراما ومبلغ 150 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر رقم 4043 لسنة 2019م ادارى قسم قليوب وتولت النيابة التحقيق.
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