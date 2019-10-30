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أخبار العالم

الكويت والولايات المتحدة توقعان اتفاقية لتدريب الخريجين الكويتيين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
الكويت
الكويت
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أ ش أ
وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومعهد التعليم الدولي (آي.آي.إي) الأمريكي، اتفاقية لتدريب وتطوير المهارات الوظيفية للخريجين الكويتيين من الجامعات الأمريكية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين، وعن الجانب الأمريكي رئيس معهد التعليم الدولي آلان جودمان.

وقال الدكتور المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين - في كلمة ألقاها خلال مراسم توقيع الاتفاقية بالمكتب الثقافي الكويتي في واشنطن – إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية، وتوسيع فرص العمل للخريجين الكويتيين، من خلال توفير تدريب عملي اختياري لهم في كبرى الشركات العالمية بالولايات المتحدة قبل عودتهم إلى الكويت.

وأشار شهاب الدين إلى أن البرنامج جزء من جهود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لضمان تزويد الشباب الكويتي بالفرص والموارد التي تعزز تنميتهم على المستويين الشخصي والمهني.
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