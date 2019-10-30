لوقف الإزعاج.. واتساب يطلق تحديثا جديدا لمستخدمي أيفون

أصدرت شركة المالكة لتطبيق واتساب "WhatsApp"، تحديثًا جديدًا للإصدار المخصص لهواتف آيفون، حيث يتضمن التحديث تغيرين رئيسيين، كما يدخل تغييرات عالمية على إعدادات خصوصية المجموعة، بما في ذلك الدردشات الفردية والجماعية.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، ووفقا للتحديث الخاص بنظام التشغيل iOS فإن إصدار رقم 2.19.110 من واتساب، بأتي بميزة لوقف عرض عدد التنبيهات غير المقروءة للمحادثات الصامتة، مما يعني أنه في حال ورود رسالة جديدة ضمن دردشة صامتة، فإن أيقونة التطبيق لن تعرض شارة التنبيه التى يعتبرها بعض المستخدمين مزعجة.



وكانت ميزة كتم الدردشة قبل وصول هذا التحديث، تؤدي إلى منع الهاتف من الاهتزاز وتشغيل صوت التنبيه عند تلقي رسالة جديدة سواء للمحادثات الفردية أو الجماعية التي قام المستخدم بكتمها، بينما لا يوقف شارة الاشعار الحمراء التي تظهر علي أيقونة التطبيق علي الشاشة الرئيسية، خاصةً إذا كان مشاركا في محادثات جماعية كبيرة.



ووفقا لموقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد ميزات واتساب، فإن أحدث إصدار من التطبيق لهواتف آيفون يجلب أيضًا المزيد من إعدادات الخصوصية الخاصو بالمجموعة على مستوى العالم، والتي صدرت في وقت سابق هذا العام في الهند.



وتضم إعدادات خصوصية المجموعة تغيير إضافي بمن يمكنه إضافتك إلى المجموعات من جهات الاتصال، حيث بدلًا من خيار "لا أحد" المتاح مسبقًا في إعدادات خصوصية المجموعة، تقدم المنصة خيارًا جديدًا يسمي "جهات الاتصال باستثناء".