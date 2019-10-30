لميس سلامة .. من مذيعة لصانعة سجاد على الهواء..فيديو

عرضت الإعلامية لميس سلامة، فقرة خاصة ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، عن صناعة السجاد اليديوى من جلد البقر استعرضت خلال الفقرة طرق صناعة ونسج السجاد.



وشاركت لميس سلامة، خلال برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، فى نسج السجاد اليدوى، مؤكدة أن جدل السجاد يحتاج لقوة عضلية وتركيز.



وأوضحت يسرية السيد، صانعة السجاد اليديوى، أن الكثير من السيدات يعملن فىصناعة السجاد اليديوى من داخل منازلهن لزيادة دخل أسرهن، مضيفة " فى بيوت كتيرة مفتوحة من ورا السجاد اليديوى".



وأشارت إلى أن السجاد اليدوى يعتمد على الصناعة اليدوية والعامل البشرى بشكل أساسي، مؤكدة أن السيدات أمهر من الرجال فى جدل السجاد، بينما الرجال مهنتهم الدباغة والتقطيع نظرًا لاحتياجها القوى العضلية.

