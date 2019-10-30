ماليزيا تخطط لتنظيم معرض للآثار الفرعونية

أعلنت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم تنظيم معرض للآثار الفرعونية في العام المقبل بمناسبة "عام زيارة ماليزيا 2020".



وقال نائب وزير السياحة الماليزي محمد بختيار وان تشيك - في تصريح لوكالة أنباء برناما الماليزية -" إن الحكومة الماليزية بصدد إجراء مناقشات مع الحكومة المصرية بشأن هذا المعرض وستقوم بتوفير التمويل اللازم لذلك..مشيرا إلى أن المعارض الأثرية تستقبل عددا كبيرا من الزوار، وهذا يتماشى مع ترويج عام زيارة ماليزيا 2020 ، مضيفا" ولا نقتصر في جذب الزوار المحليين بل أيضا السياح من الدول الأعضاء لرابطة جنوب شرقي آسيا (الآسيان) وهي إحدى الطرق لجعل متحفنا الوطني مركزًا للتنمية الثقافية للجميع".



وقد خصصت الحكومة لوزارة السياحة نحو 1.1 مليار رنجيت ماليزي من ميزانية الدولة 2020 لترويج عام زيارة ماليزيا، حيث تستهدف الوزارة قدوم 30 مليون سائح وزيادة الإيرادات السياحية إلى 100 مليار رنجيت ماليزي.

