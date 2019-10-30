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فن

سعيدة مع ابنها.. أول ظهور لـ زوجة عمرو سعد بعد الانفصال

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
عمرو سعد وزوجته
عمرو سعد وزوجته
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شيرى نبيل
شاركت شيماء فوزي، زوجة عمرو سعد، متابعيها صورة تجمعها بابنها "علي" عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء تواجدهما في السيارة.

هذا الظهور هو الأول لـ شيماء فوزي، زوجة عمرو سعد، بعد إعلانها انفصالها عنه، وقد علقت على الصورة قائلة: "صباح الخير مع ابني الصغير.. بحبك يا علي".

كانت شيماء زوجة الفنان عمرو سعد فأجات جمهوره بإعلانها قرار الانفصال عنه بعد زواج دام 11 عاما، وذلك عبر رسالة صادمة قالت فيها: "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

وكان عمرو سعد دائم التكتم على تفاصيل حياته الأسرية، ولا يتحدث عنها قط في وسائل الإعلام، والمرة الوحيدة التي أعرب فيها عن مشاعره لزوجته كانت من خلال صورة نشرها بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبى، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.
سعيدة مع ابنها.. أول ظهور لـ زوجة عمرو سعد بعد الانفصال
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