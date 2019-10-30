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برلمان

برلمانى يسحب طلب إحاطة ضد وزير النقل بعد إشاعة تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:48 ص
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل
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ماجدة بدوى
قرر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب سحب طلب الإحاطة الذى وجهه الى المهندس كامل الوزير، وزير النقل بشأن ما أثير على نطاق واسع حول تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق، وذلك بعد ان نفى وبشكل قاطع رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان هذه الواقعة.

وطالب " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم بعدم استغلال بعض الاحداث السلبية داخل مرفق السكك الحديدية بترويج مثل هذه الاشاعات التى تؤثر سلبيا على هذا المرفق الحيوى، خاصة ان هناك جهودا جبارة تبذل من الدولة وبتكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا لإصلاح مرفق السكك الحديدية بعد حالة الاهمال والتسيب والفساد الذى استشرى داخل السكك الحديدية على مدى أكثر من 40 عاما.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن واقعة مصرع أحد الشباب بسبب عدم قدرته على سداد ثمن التذكرة هى كارثة بكل المقاييس والأمر اصبح فى يد القضاء المصرى الشامخ والنزيه وعلينا الانتظار لمعرفة جميع الحقائق بشأن هذه الكارثة.
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