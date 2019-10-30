Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المحمدى يأمل المشاركة مع أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في كأس الرابطة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:41 ص
المحمدي - تريزيجيه
المحمدي - تريزيجيه
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" نظيره وولفرهامبتون، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "فيلا بارك" مع أستون فيلا.

ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بدوافع مختلفة، حيث يسعى أستون فيلا لاستغلال إقامة اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى الدور المقبل، في المقابل يتطلع وولفرهامبتون للثأر من "فيلانز" بعدما خسر أمامه بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويأمل أحمد المحمدي، في المشاركة مع أستون فيلا في المباراة، بعدما تم استبعاده في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويلتقي اليوم أيضًا، ليفربول مع آرسنال، وتشيلسي مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات البطولة ذاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريزيجيه أساسي.. موعد مباراة أستون فيلا وإيفرتون في البريميرليج والقناة الناقلة

تريزيجيه والمحمدي في مهمة صعبة مع أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

بـ مشاركة المحمدي.. أستون فيلا يسقط في فخ التعادل أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

المحمدي وتريزيجيه في مهمة خاصة مع أستون فيلا أمام برايتون بـ كأس الرابطة

تريزيجيه ثاني أفضل لاعب في مباراة أستون فيلا وبرايتون

أستون فيلا يخشى تعميق جراحه أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

تعرف على سر عدم احتراف محمود الخطيب .. فيديو

ارتفع 3 قروش.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 - 10 - 2019 في 20 بنكا

اقتصادية النواب تكشف عن تراجع أسعار 4 سلع مهمة.. تفاصيل

ولا من شاف ولا من دري.. واتساب يطلق خاصية مميزة

عمرو سعد وأحمد سعد.. انفصال وإنجاب في أسبوع واحد

دار الإفتاء ترد على كيفية إبراء الذمة من المسروقات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس و BYD يتحدان فى إنتاج Denza X الكهربائية الجديدة .. صور

ميكب هادئ.. شاهد هيفاء وهبي بفستان مشجر

مجوهرات فخمة وفساتين أنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا كرزون فى عيد ميلادها