المحمدى يأمل المشاركة مع أستون فيلا ضد وولفرهامبتون في كأس الرابطة

يستضيف فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" نظيره وولفرهامبتون، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "فيلا بارك" مع أستون فيلا.



ويدخل الفريقان مواجهة اليوم بدوافع مختلفة، حيث يسعى أستون فيلا لاستغلال إقامة اللقاء على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى الدور المقبل، في المقابل يتطلع وولفرهامبتون للثأر من "فيلانز" بعدما خسر أمامه بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.



ويأمل أحمد المحمدي، في المشاركة مع أستون فيلا في المباراة، بعدما تم استبعاده في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويلتقي اليوم أيضًا، ليفربول مع آرسنال، وتشيلسي مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات البطولة ذاتها.